Хэмилтон: У меня нет никаких проблем с инженером

По ходу гонки в Мельбурне все обратили внимание на переговоры Льюиса Хэмилтона со своим гоночным инженером в Ferrari Рикардо Адами, в которых казалось, что гонщик недоволен взаимодействием. В Шанхае Льюис комментировал эту ситуацию.

Льюис Хэмилтон: «Вы, парни, всё неправильно поняли, слишком много внимания уделив этому моменту. Это просто переговоры, и я вежливо попросил меня не отвлекать. Я не ругался, не произносил бранных слов. Просто в тот момент у меня были сложности с машиной, я хотел полностью сосредоточиться на некоторых моментах. Но постепенно мы начинаем узнавать друг друга.

В прошлом Адами работал с двумя чемпионами, между нами нет никаких проблем. Послушайте радиопереговоры других гонщиков с их инженерами – это гораздо хуже.

Разговоры, которые Макс вёл со своим инженером на протяжении многих лет, издевательства, которым подвергался бедный парень – об этом вы никогда не пишете, но пишете о незначительных деталях моего общения.

Мы буквально только что узнали друг друга. И я сказал: «Эй, брат, мне не нужна эта информация. Но если ты хочешь дать её мне, то лучше прямо сейчас». Вопрос взаимодействия в том, что в этот момент я чувствую в машине, на чём сосредоточен. Иногда мне не нужна информацию. Вот в чем дело. Нет никаких проблем, все делается с улыбкой и мы движемся дальше».

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