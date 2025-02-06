Поединок Усика и Мухаммеда Али? Внук легенды выбрал сильнейшего

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Нико Али Уолш (10–1, 5 КО), который выступает в среднем весе (до 72,6 кг) и является внуком легендарного Мухаммеда Али, оценил карьеру чемпиона в супертяжелом весе Александра Усика:

«Они похожи. У моего деда и Усика день рождения в один день, одинаковый рост и фактически одинаковый вес. Когда я вижу Усика, то представляю современную версию моего деда.

Люди думали, что Фьюри слишком большой, но украинец проделал колоссальную работу на ринге. Это идеальный боксер для супертяжелого веса. Но я по-прежнему уверен, что Мухаммед Али доминировал бы в современном хевивейте.

Вы понимаете, что я предвзят, но я хотел бы увидеть бой Усика и моего деда. Конечно, я верю, что Али победил бы, но это великолепный бой. У Усика есть личность, талант, характер – такое редко встречается в современном боксе», – подытожил Нико Уолш.

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sport.ua