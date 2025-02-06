Айзек Хаджар прислушался к совету Марко

В этом сезоне Айзек Хаджар дебютирует в Формуле 1 в составе Racing Bulls. Ещё в прошлом году консультант Red Bull по автоспорту Хельмут Марко говорил, что французский гонщик излишне эмоционален, и ему нужно научиться держать себя в руках. На это Айзек ответил, что услышал совет и впредь не будет ругаться во время радиопереговоров с командой.

Айзек Хаджар: «Да, я злюсь по радио. Некоторые люди считают это слабостью, но для меня это не имеет значения. Я осознаю, что делаю и знаю, почему так поступаю.

Но я понял, что мне сказали. В этом году я всё это прекращу. Я продолжу кричать на себя, находясь за рулём, но никто не будет этого слышать».

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