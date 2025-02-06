Опытный игрок Ньюкасла расстроен тем, что его не отпустили в другой клуб

Футболист хотел покинуть команду

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Опытный защитник "Ньюкасла" разочарован тем, что его не отпустили в другой клуб в зимнее трансферное окно.

Согласно информации от источников издания CaughtOffside, 34-летний Киран Триппье был доволен тем, что к нему проявил интерес "Галатасарай", предложив аренду до конца сезона. Но "Ньюкасл" не согласился отпустить опытного защитника, тем самым разочаровав его такой позицией во время зимнего трансферного окна.

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Несмотря на это, в отчете отмечается, что англичанин все еще входит в планы Эдди Гау. Киран Триппье, который присоединился к "сорокам" в январе 2022 года, стал неотъемлемой частью команды, неоднократно надевая капитанскую повязку.

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Добавим, что в этом сезоне Киран Триппье провел 18 игр за "Ньюкасл" во всех турнирах.

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