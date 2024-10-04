Эмилиано Мартинес: Хочу выиграть все трофеи с Астон Виллой

Наполеоновские планы
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Голкипер "Астон Виллы" Эмилиано Мартинес заявил о своих больших амбициях в интервью после победы над "Баварией" (1:0) в Лиге чемпионов.
"Мы играли с одним из фаворитов Лиги чемпионов, "Баварией", и показали, что играем на равных.
Я хочу выиграть все трофеи как с "Астон Виллой", так со сборной. У меня нет предела, я стараюсь продолжать расти.
Есть люди, которые тебя любят, есть люди, которые тебя не любят. Я отдаю все ради своего клуба и сборной", – цитирует аргентинца Infobae со ссылкой на ESPN.
6 октября "Астон Вилла" примет дома "Манчестер Юнайтед" в чемпионате Англии.