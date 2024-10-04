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Футбол

Эмилиано Мартинес: Хочу выиграть все трофеи с Астон Виллой

Наполеоновские планы

Эмилиано Мартинес: Хочу выиграть все трофеи с Астон Виллой

Getty Images/Global Images Ukraine

    • Голкипер "Астон Виллы" Эмилиано Мартинес заявил о своих больших амбициях в интервью после победы над "Баварией" (1:0) в Лиге чемпионов.

    "Мы играли с одним из фаворитов Лиги чемпионов, "Баварией", и показали, что играем на равных.

    Я хочу выиграть все трофеи как с "Астон Виллой", так со сборной. У меня нет предела, я стараюсь продолжать расти.

    Есть люди, которые тебя любят, есть люди, которые тебя не любят. Я отдаю все ради своего клуба и сборной", – цитирует аргентинца Infobae со ссылкой на ESPN.

    6 октября "Астон Вилла" примет дома "Манчестер Юнайтед" в чемпионате Англии.

    www.ua-football.com

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