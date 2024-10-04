Украинский боксер возвращается в ринг. Известен соперник

Инстаграм Федора Черкашина

Украинский боксер среднего веса Федор Черкашин (24-1, 15 КО) 26 октября проведет бой против аргентинца Себастиана Орасио Папески (22-4, 8 КО).

28-летний боксер Федор Черкашин проведет поединок с 33-летним Себастианом Орасио Папески за титул WBC International в среднем дивизионе.

Как сообщил украинец в своих соцсетях, бой пройдет 26 октября в Польше.

Предыдущий поединок Черкашин провел в мае этого года, когда победил техническим нокаутом в седьмом раунде мексиканца Хорхе Коту (31-7, 28 КО).

Черкашин начал свою профессиональную боксерскую карьеру в мае 2015 года. Это будет его первый титульный поединок.

sport.ua