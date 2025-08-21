Красюк сообщил, что Усик мог провести бой с бойцом, который всех уничтожал

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Бывший промоутер абсолютного чемпиона мира по боксу Александра Усика Александр Красюк рассказал, что украинский боксер в свое время мог провести поединок против Деонтея Уайлдера, который до недавнего времени был непобедимым в супертяжелом весе с 42 нокаутами.

«Когда у Деонтея Вайлдера был чемпионский пояс WBC, он очень интересовал Усика как потенциальный соперник.

Сейчас Вайлдер принадлежит к уходящему поколению, туда я также добавляю Джошуа, Фьюри, Чжана и Чисору. Новое поколение уже готово – Паркер, Итаума, Дюбуа, Кабайел», – отметил Красюк.

Ранее известный промоутер Александр Красюк рассказал, считает ли он возможным бой украинца Александра Усика против известного британского боксера Мозеса Итаумы.

sport.ua