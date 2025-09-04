Джошуа отложил завершение карьеры. Стала известна причина

Getty Images/Global Images Ukraine

Промоутер Эдди Хирн рассказал, что Энтони Джошуа не завершит карьеру в 2026 году, как планировалось ранее, а продолжит драться и в 2027 году.

Все из-за большой паузы после поражения от Даниэля Дюбуа год назад.

«Всегда планировали, что он уйдет из бокса в 2026 году, но теперь мы отложим это событие до 2027 года. У Энтони большая пауза, а следующий бой будет в январе или феврале».

«И мы ожидаем, что он победит, а уже после этого будет большой поединок», – сказал Хирн.

Джошуа проиграл Дюбуа в сентябре 2024 года и с тех пор в ринг не возвращался.

Эдди ХИРН: «Не Усик. Поражение станет катастрофой для Джошуа»

sport.ua