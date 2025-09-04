Днепр подписал нидерландского центрового Осаиквувуомвана

Новичок днепрян будет играть под 13-м номером

БК Днепр официально объявил о переходе нидерландского центрового Крейга Осаиквувуомвана.

Новичок будет выступать за днепрян под 13-м номером. Его контракт рассчитан на выступления за Днепр в Кубке Европы ФИБА.

Центровой (1991 г.р.) большую часть карьеры выступал в клубах Нидерландов. Также Крейг играл в Грузии, Чехии, Эстонии, Франции, Болгарии, Косово и Австрии. Центровой выигрывал чемпионат Нидерландов, дважды становился обладателем кубка Нидерландов и однажды – Суперкубка Нидерландов. В 2011 году был признан Новичком года местной лиги.

Напомним, в сезоне-2024/25 Днепр во второй раз подряд выиграл национальную Суперлигу. Команда Владимира Коваля в трех матчах в финале обыграла Киев-Баскет (2:1).

Днепр сыграет в квалификации Кубка Европы ФИБА. Украинская команда в отборе встретится с румынской Короной Брашов. Ориентировочно, днепряне проведут «домашний» матч 24 сентября, ответная встреча в Румынии предварительно назначена на 1 октября.

