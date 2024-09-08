Дюбуа поделился смелыми планами по доминированию в хэвивейте

Getty Images/Global Images Ukraine. Даниель Дюбуа

Чемпион мира по версии IBF в супертяжелом дивизионе британец Даниель Дюбуа рассказал, чего ждет от предстоящего боя с соотечественником Энтони Джошуа.

«Я не могу дождаться этого вечера бокса, в котором все будет для меня, а я буду держать свой пояс. Я хочу устроить шоу, которое никто не забудет, но сейчас я остаюсь на своей волне. Я просто затачиваю инструменты, потому что должен защитить свой титул. В эту ночь я буду готов сражаться и иду на войну.

Я верю, что сейчас мое время. Для меня поставлено все на карту. Настало время для меня украсть шоу, а после этого долго править в супертяжелом весе. Я готов сражаться и уже хочу услышать стартовый гонг», – заявил Дюбуа.

Ранее Даниель Дюбуа позволил себе дерзкое заявление перед боем с Джошуа.

sport.ua