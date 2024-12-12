«Ему просто повезло». Экс-чемпион назвал фаворита реванша Усик – Фьюри 

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик и Тайсон Фьюри

Бывший чемпион мира Энтони Кролла поделился мнением относительно будущего реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

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«Тайсон выиграл первый бой до середины, а потом Усик перехватил инициативу. Тайсон не отметил силу Усика и поплатился за это. Тайсон должен понести урок после этого боя, потому что Усик будущий член зала славы.

Усик будет фаворитом реванша после такого первого боя. Я рад, что первый бой не остановили, хотя Тайсону повезло, любой судья мог остановить этот бой», – сказал Кролла.

Ранее Турки Аль-Шейх сообщил о том, что бой-реванш между чемпионом мира в супертяжелом дивизионе по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александром Усиком и экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.

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