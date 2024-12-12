Тренер Астаны – о поражении от Челси: Это очень сильная команда, которая сейчас находится в отличной форме

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Григорий Бабаян, главный тренер "Астаны", высказался о поражении своей команды в матче против "Челси" (1:3) в рамках пятого тура Лиги конференций.

"Челси" – очень сильная команда, которая сейчас находится в отличной форме, а чемпионат в разгаре. Мы были обеспокоены нашим физическим состоянием и отсутствием игровой остроты, что было заметно в первом тайме. Во втором тайме мы внесли некоторые коррективы, немного перестроились и играли немного агрессивнее в верхней части поля. Любое поражение всегда тяжелое, но игроки выкладывались на полную.

Мы явно не хотели проигрывать. Я считаю, что мы могли сыграть лучше, но класс есть класс. Наверное, это была заслуженная победа "Челси", – сказал специалист.