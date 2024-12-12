Андре Агасси: “Алькарас обладает лучшими качествами Федерера, Надаля и Джоковича, но это не означает, что он сможет повторить их достижения”



Легенда тенниса Андре Агасси высоко оценил Карлоса Алькараса, заявив, что молодой испанец обладает лучшими качествами Новака Джоковича, Рафаэля Надаля и Роджера Федерера. Однако, по мнению Агасси, даже такие исключительные способности не гарантируют повторения достижений легендарной «Большой тройки».

21-летний Карлос Алькарас уже закрепился среди элиты мирового тенниса. В его активе четыре титула Grand Slam: US Open-2022, Уимблдон-2023, 2024, а также Ролан Гаррос-2024. Этот год он завершил год на третьей строчке мирового рейтинга, добавив к своей коллекции ещё четыре титула, увеличив общее число побед на турнирах ATP до 16.

Если Алькарасу удастся выиграть один из ближайших Открытых чемпионатов Австралии, он станет самым молодым обладателем карьерного Grand Slam, побив рекорд Рафаэля Надаля.

Выступая на TiE Global Summit 2024, Агасси подчеркнул уникальность Алькараса, но отметил, что в теннисе многое зависит от факторов, выходящих за рамки мастерства на корте.

“Я не гений, и у меня нет хрустального шара. Я могу сказать, что Алькарас защищается, как Новак, обладает силой и вращением, как Надаль, а руками и изяществом, как Федерер”, — отметил Агасси. “Но то, что он обладает лучшими качествами из всех трёх, не означает, что он сможет повторить их достижения, потому что в игре есть много других составляющих: принятие решений, травмы, удача… Да много чего”.

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