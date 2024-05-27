Ролан Гаррос. Швёнтек уверенно начала защиту титула и дальше сыграет против Осаки

Ига Швёнтек продлила свою победную серию на Открытом чемпионате Франции

Париж, Франция • 26 мая — 8 июня • грунт • €22,112,000

Действующая чемпионка: Ига Швёнтек (Польша)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Первый круг

Ига Швёнтек (Польша, 1) — Леолия Жанжан (Франция, Q) 6:1, 6:2

Польская теннисистка выиграла тринадцатый матч подряд на грунте. Напомним, что перед выступлением в Париже Швёнтек стала чемпионкой на турнирах WTA 1000 в Мадриде и Риме.

Также Ига продлила свою беспроигрышную серию в столице Франции до 15 матчей. Полька становилась победительницей турнира два предыдущих сезона.

В следующем круге Швёнтек встретится с Наоми Осакой: теннисистки одержали по одной победе в предыдущих противостояниях, которые проходили на хардовых кортах турниров WTA 1000 в Торонто (2019) и Майами (2020).

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