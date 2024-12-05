Элина Свитолина: “Предлагали в год платить 500 тысяч долларов, но ты должен был играть за другую страну”

Экс-третья ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина (№23 WTA) рассказала, что имела весомое предложение сменить гражданство и выступать за другую страну



“Под флагом россии мне не предлагали выступать, но предлагали другие страны. Они предлагали в год платить 500 тысяч долларов. Это были определенные программы, где инвестируют в твое будущее, в твое развитие в теннисе, но ты должен был играть за другую страну.

Это было давно. Для меня никогда не стоял вопрос менять ли страну. Когда я начинала карьеру, то в Харькове я имела полные условия, чтобы развиваться. У меня был спонсор, Юрий Анатольевич Сапронов, который мне помог и предоставил все условия для развития”, – сказала Элина Свитолина в интервью YouTube каналу Украинской Правды.

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