Расселл: Макс издевается над людьми уже много лет

В Абу-Даби продолжилась словесная дуэль Ферстаппена и Расселла. В Катаре Макс обвинил соперника в лжи и двуличности, недовольный тем, что стюарды отобрали у него поул, когда он ехал медленно и помешал Расселлу. Сегодня гонщик Mercedes ответил.

Джордж Расселл: «Всё это по-своему забавно, учитывая, что в субботу вечером Макс сказал мне, что сделает всё возможное, чтобы намеренно врезаться в меня и, цитирую, «ударить меня головой о стену».

Я нахожу это очень ироничным – ставить под сомнение порядочность другого человека, делая подобные комментарии накануне, и я не собираюсь сидеть здесь и молча терпеть. Макс издевается над людьми уже много лет. Его мастерство гонщика не подлежит сомнению. Но он не способен справиться с трудностями, когда что-то идет не так.

Джидда’21, Бразилия’21, в первой же гонке в этом году, где его машина не доминировала – в Будапеште – он врезался в Льюиса.

Я считаю его комментарии в субботу и в воскресенье на прошлой неделе абсолютно неуважительными и неуместными. На трассе мы боремся изо всех сил, это часть гонок. Но что происходит в комнате стюардов? Вы боретесь изо всех сил, но никогда не переходите на личности. Он зашел слишком далеко. И я не знаю, почему другие гонщики в подобной ситуации просто оставляли всё как есть.

Льюис – чемпион мира, на которого я стремлюсь быть похожим, считая его образцом для подражания, на который должны равняться молодые ребята. Когда Льюис боролся за чемпионство, он действовал жестко, агрессивно, но всегда уважительно и никогда не переходил черту.

Можно допустить небольшую оплошность, но выйти из себя и сказать, что ты намеренно врежешься в кого-то и приложишь его головой о забор – это уже перебор.

Почему я решил высказаться именно сейчас? Потому, что он заговорил об этом с прессой, проявив неуважение ко мне как к гонщику. Этот парень, который сейчас на вершине нашего спорта, считает, что он выше закона. А я не думаю, что это так.

Я восхищаюсь его сражениями на трассе, когда он действует жестко и агрессивно. Но то, что мы видели в конце сезона в 21-м году, или то, что было в Мексике с Ландо Норрисом – это не спортивная борьба. Это было «обгони или умри»: «Я готов уничтожить этого парня». Я не думаю, что это тот путь, которому мы должны следовать в гонках».

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