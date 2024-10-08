Ф3: Тасанапол Интрафувасак переходит в Campos Racing

Тасанапол Интрафувасак, 18-летний гонщик из Таиланда, в 2025 году продолжит выступать в Формуле 3, но перейдёт в Campos Racing. Дебютный сезон в этой серии он провёл за команду AIX Racing и уже поднимался на подиум, заняв 2-е место в субботнем спринте на Хунгароринге.

В испанской команде его уже знают, поскольку в 2023-м он выступал за неё в серии Eurocup-3 и по итогам того сезона занял 6-е место в личном зачёте.

Адриан Кампос-младший, руководитель команды: «Хочу поприветствовать Тасанапола, ведь он возвращается в Campos Racing, и в прошлом мы с ним уже сотрудничали. Он отличный гонщик, чьё мастерство растёт от гонки к гонке.

Сезон 2025 года обещает быть очень сложным, поскольку Формула 3 переходит на машины нового поколения. Но мы формируем нашу команду из пилотов талантливых и опытных, а эти качества необходимы, чтобы мы могли достичь тех целей, которые перед собой ставим».

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