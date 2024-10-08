Подсказка? Фьюри намекнул, что планирует изменить перед реваншем с Усиком

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Ф’юрі

Бывший чемпион мира Тайсон Фьюри через социальные сети намекнул, что планирует изменить перед боем-реваншем с Александром Усиком.

«Это он, 19st 11lbs (125 килограммов), громила», – написал Фьюри в Инстаграме.

Большинство экспертов считает, что Фьюри на реванш с Усиком стоит набрать вес, как он это сделал перед реваншем с Уайлдером. В первом бою с украинцем Тайсон весил 119 килограммов и вероятно он снова попытается набрать 125.

Ранее Турки Аль-Шейх сообщил о том, что бой-реванш между чемпионом мира в супертяжелом дивизионе по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александром Усиком и экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.

ФОТО. Дал подсказку? Фьюри намекнул, что планирует изменить перед реваншем с Усиком

sport.ua