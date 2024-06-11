Легендарный Холифилд назвал свой самый памятный бой

Getty Images/Global Images Ukraine. Эвандер Холифилд

Легендарный американский боксер Эвандер Холифилд назвал свои самые тяжелые бои, а также самый памятный поединок в карьере.

«Мои самые тяжелые бои были против Мохаммеда Кави и Риддика Боу. А вот самый памятный бой был именно против Майка Тайсона. Майк был тогда популярен и был чемпионом мира в хевивейте. И большинство людей считали, что он сможет меня побить, так что это было достаточно серьезно», – сказал Холифилд.

Холифилд дважды за карьеру встречался с Тайсоном, первый раз победил техническим нокаутом в 11 раунде. Во втором поединке Майк откусил Эвандеру кусок уха и бой закончился победой Холифилда после дисквалификации Тайсона.

Ранее легендарный Холифилд обратился к Усику после победы над Фьюри.

sport.ua