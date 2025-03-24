Стало известно, сколько Аль-Шейх будет платить боксерам в новой лиге

Getty Images/Global Images Ukraine. Турки Аль-Шейх

Глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль-Шейх и компания TKO Group Holdings, которая владеет UFC, подписали соглашение о создании новой организации в боксе. Аль-Шейх убежден, что президент UFC Дэйна Уайта сможет сделать бокс снова великим.

Стало известно, сколько Аль-Шейх готов платить боксерам, за участие в новосозданной лиге

Гонорары, которые запланировал Турки:

20 000$ за 10-раундовый бой боксера без рейтинга.

50 000$ за место в рейтинге лиги с 5-го по 10-е.

125 000$ за место в рейтинге лиги с 3-го по 4-е.

375 000$ за бой за звание чемпиона лиги.

750 000$ долларов при защите чемпионства лиги.

Ранее Аль-Шейх анонсировал большой боксерский поединок, на кону которого будет стоять также статус абсолютного чемпиона мира.

sport.ua