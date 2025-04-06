Первые раунды ушли на разведку. Выхрист рассказал о победе над Букером

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В программе вечера бокса в немецком Потсдаме украинский супертяжеловес Виктор Выхрист уверенно победил в рейтинговом поединке 44-летнего американца Райделла Букера.

Виктор Выхрист, для которого это была 14-я победа на профи-ринге, эксклюзивно для Sport.ua рассказал, какой из 8 раундов стал переломным:

«Первые два раунда ушли на разведку. Чувствовалось, что опытный визави выбрал выжидательную тактику, сосредоточился на обороне и надеялся, что во время одной из массированных атак я раскроюсь, и этого будет достаточно для ощутимого удара. Поэтому нужно было быть максимально сконцентрированным и вынуждать американца выстрелами, в основном с средней дистанции, думать только о защите.

Поскольку мое преимущество в скорости было очевидным, что позволяло опережать соперника и проводить комбинации, все было под контролем, и я не видел необходимости форсировать события на ринге. Меня вполне устраивала и победа по решению судей. И хотя нельзя сказать, что бой с Букером был зрелищным, главное – что я уверенно одержал верх за счет класса.

Что дальше? Надеюсь, что в конце лета проведу еще один рейтинговый бой, только уже с соперником более высокого уровня».

Вечером 5 апреля украинский супертяжеловес Виктор Выхрист в немецком Потсдаме одолел Райделла Букера из США, который был тяжелее на 15 кг.

Украинский супертяж одолел соперника, который был тяжелее на 15 кг

sport.ua