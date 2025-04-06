Гасли: Мы сделали всё возможное, но этого недостаточно

Лучшим результатом Alpine на Гран При Японии стало тринадцатое место Пьера Гасли, а его напарник Джек Дуэн финишировал пятнадцатым. Команда из Энстоуна остаётся единственной, у которой нет заработанных очков после трёх этапов сезона.

Пьер Гасли (13-й): «Сегодня была не наша гонка, и нам определённо нужно проанализировать несколько моментов. Кажется, мы сделали всё, что могли, с точки зрения скорости. Машина хорошо управлялась и была неплохо сбалансирована, и теперь мы знаем, в каких областях нам не хватает темпа.

Первый круг получился напряжённым – рискованная борьба с Фернандо Алонсо, по итогам которой я потерял одну позицию. Но всё равно было весело.

Я потерял немного времени на пит-стопе, но команда всё проанализирует. Мы знаем, насколько в Сузуке важна позиция на трассе с точки зрения трафика и контроля темпа. Мы сделали всё возможное, но этого оказалось недостаточно, чтобы заработать очки.

На следующей неделе будет шанс отыграться в Бахрейне, ведь мы неплохо смотрелись на этой трассе во время предсезонных тестов. Погода будет другой, так что у нас есть возможность перезагрузиться. Надеюсь, результат будет намного лучше».

Джек Дуэн (15-й): «Хорошо проехать ещё одну полную дистанцию гонки, получить опыт и лучше понять машину. Учитывая стартовую позицию, мы выбрали более агрессивную гоночную стратегию со стартом на шинах Soft, что позволило атаковать и отыграть позиции за счёт «подрезки». Но такое решение означало, что мне предстояло проехать длинный второй отрезок на шинах Hard [38 кругов] и обороняться в конце.

Думаю, я неплохо справился, сдержав позади Нико Хюлкенберга, но жаль, что не получилось удержать Карлоса Сайнса на новых шинах Soft.

Позитивно, что удалось отыграть позиции на трассе, на которой сложно обгонять, и мой гоночный темп был высоким, хотя в этот уик-энд мне не удалось в тренировках поработать на машине с полным баком.

У нас есть несколько дней, чтобы отдохнуть перед следующей гонкой. Я жду этап в Бахрейне, где погодные условия будут кардинально отличаться».

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