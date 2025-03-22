Юки Цунода готов заменить Лоусона в Сузуке

Лиам Лоусон провалил первый этап сезона в Мельбурне, и ему не удаётся исправить ситуацию на Гран При Китая – в субботнем спринте гонщик Red Bull Racing финишировал четырнадцатым, а в квалификации и вовсе показал последнее время.

На этом фоне всё активнее звучат предположения, что вскоре Лиам лишится места в команде, и новым напарником Макса Ферстаппена станет Юки Цунода.

После квалификации журналисты спросили у японского гонщика, готов ли он сесть за руль Red Bull RB21 на домашнем этапе в Сузуке через две недели. Юки ответил с большим энтузиазмом: «В Японии? Да, 100%, машина быстрее». После этих слов пресс-атташе Racing Bulls увела Цуноду от журналистов, чтобы гонщик не развивал щекотливую тему.

Впрочем, консультант Red Bull по автоспорту Хельмут Марко после квалификации в эфире Servus TV воздержался от критики в адрес Лоусона: «Он говорит, что не успел прогреть шины. Посмотрим, сейчас нам нужно тщательно всё проанализировать».

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