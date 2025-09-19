Льюис Хэмилтон: Мне бы хотелось подняться на подиум

Перед началом гоночного уик-энда в Баку Льюис Хэмилтон говорит, что у него оптимистичный настрой, в том числе потому, что, по его словам, он «смог разобраться в ряде вопросов».

Льюис Хэмилтон: «Машина Ferrari очень отличается от тех, на которых я раньше выступал в Баку, а на ней мне ещё не доводилось ездить по этой трассе, и мне интересно, как я буду адаптироваться к ней по сравнению с техникой Mercedes, на которой я гонялся здесь в предыдущие годы. Очень хочется поскорее проверить, как SF-25 поведёт себя здесь.

Эта машина обеспечивает намного более качественное механическое сцепление с асфальтовым покрытием, и можно сказать, что она намного «мягче». Будем надеяться, что к такой трассе это качество неплохо подходит.

Если говорить обо всех оставшихся гонках, то было бы преувеличением рассуждать о шансах на победу, учитывая, что в этом году я чаще всего финиширую шестым, седьмым или восьмым. Но мне бы очень хотелось подняться на подиум на какой-то стадии сезона, чтобы порадовать команду, ведь Шарлю, моему напарнику, это удавалось уже пять раз.

Но у меня оптимистичный настрой в преддверии этого уик-энда. Я чувствую, что смог разобраться в ряде вопросов, и теперь мне хочется проверить, смогу ли я добиться более высоких скоростей. Надеюсь, в дни бакинского уик-энда я смогу положить этому начало».

