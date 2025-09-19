Толентино. Олейникова победила вторую сеяную и вышла в четвертьфинал

Украинская теннисистка выиграла второй матч на турнире WTA 125 в Италии



Толентино, Италия • 15-21 сентября • грунт • $115,000

Александра Олейникова одержала победу над Дарьей Семенистой, посеянной под вторым номером, со счетом 6:2, 6:2.

Украинка взяла реванш у латвийской теннисистки за поражение две недели назад в полуфинале турнира WTA 125 в Монтрё.

Следующей соперницей Александры будет восьмая сеяная Тамара Зиданшек из Словении, которую она обыграла на прошлой неделе в первом круге турнира WTA 125 в Любляне.



