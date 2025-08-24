Синнер или Алькарас: букмекеры назвали главного фаворита US Open

Опубликованы букмекерские котировки на победителя Открытого чемпионата США



По мнению букмекерской компании betking в этом году главными фаворитами турнира будут действующий чемпион соревнований итальянец Янник Синнер и вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас. Небольшое преимущество по котировкам имеет лидер мирового рейтинга Синнер – 2,10, а на победу Карлоса Алькараса предлагается коэффициент – 2,75.

Напомним, что Синнер и Алькарас выиграли семь последних “мэйджоров” – итальянец забрал титулы Australian Open 2024 и 2025, US Open 2024 и Уимблдон 2025, а испанец стал чемпионом Ролан Гаррос 2024, 2025 и Уимблдона 2024.

Намного ниже оцениваются шансы на итоговый успех для 24-кратного чемпиона турниров Grand Slam серба Новака Джоковича – 13,0. На четвертом месте британец Джек Дрэйпер – 19,0, а замыкают топ-5 фаворитов Александр Зверев из Германии и американец Бен Шелтон – 21,0.

ДРУГИЕ КОТИРОВКИ:

Тэйлор Фритц (США) – 27

Алекс де Минор (Австралия) – 70

Хольгер Руне (Дания) – 80

Жуан Фонсека (Бразилия) – 100

Открытый чемпионат США пройдет в Нью-Йорке с 24 августа по 7 сентября.

