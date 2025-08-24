Фулхэм – Манчестер Юнайтед. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

"Манчестер Юнайтед" снова пытается вернуться на вершину АПЛ, у "Фулхэма" же задача закрепиться в статусе середняка чемпионата. Но цель на второй тур для обоих ясна: завоевать первые три очка в сезоне. "Дачники" начали чемпионат по ничьей, "манкунианцы" – проиграли. Потому победа будет очень хорошим достижением.

Усі найяскравіші моменти матчу в режимі Live на Telegram UA-Football.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканале Setanta Sports на медиасервисе MEGOGO. Поединок начнется в воскресенье 24 августа в 18:30.

Английская Премьер-лига, второй тур

"Крейвен Коттедж" (Лондон)

Главный арбитр: Крис Кавана

