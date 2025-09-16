Полузащитник Реала поделился мыслями перед матчем против Марселя

Полузащитник "Реала" Орельен Чуамени пообщался с журналистами перед матчем Лиги чемпионов против "Марселя".
"Мы должны играть с отдачей и уверенностью. Мы знаем, что это будет сложная игра против сильной команды, но мы должны показать лучшее, чтобы выиграть.
Этот турнир немного изменился. Мы знаем, что, если дело дойдет до плей-офф, мы можем участвовать в нём и всё равно выиграть Лигу чемпионов, но мы хотим выигрывать каждый матч, и если мы это сделаем, мы попадем в топ-8. Но самое важное – это завтрашний матч, и мы попробуем правильно стартовать в турнире.
Мы должны показать хороший матч, потому что я уверен, что они усложнят нам жизнь. У них есть игроки высшего уровня, и мы также должны показать, что мы хорошая команда. Я ожидаю сложную игру, это матч Лиги чемпионов между сильными командами, и мы должны сделать всё возможное", – сказал Чуамени.
Добавим, что матч между "Реалом" и "Марселем" состоится сегодня, 16 сентября, в 22:00 по киевскому времени.