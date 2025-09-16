Лига чемпионов 2025/26: расписание 1-го тура

Вечером 16 сентября начинается основной раунд Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/26. Турнир пройдет уже во второй раз по обновленной системе: вместо привычных групп здесь действует единая таблица из 36 клубов. Каждая команда проведет по восемь матчей – четыре дома и четыре на выезде – но не со всеми соперниками подряд. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

Восемь лучших по итогам лиговой стадии напрямую выйдут в 1/8 финала. Коллективы, занявшие места с 9-го по 24-е, разыграют оставшиеся путевки в дополнительном раунде плей-офф. А вот команды с 25-го по 36-е места прощаются с турниром.

Первый тур продлится с 16 по 18 сентября. За три дня состоятся 18 матчей: по шесть игр во вторник, среду и четверг. Лиговая фаза продлится почти до конца января 2026 года.

Самые громкие афиши первого тура — это встречи «Реала» с «Марселем» и «Ювентуса» с дортмундской «Боруссией» 16 сентября, «Баварии» с «Челси» и «Ливерпуля» с «Атлетико» — 17 сентября, а также «Манчестер Сити» против «Наполи» и «Ньюкасл» против «Барселоны» — 18 сентября.

Украинских клубов в основном раунде в этом сезоне нет: киевское «Динамо» остановилось еще в квалификации, уступив кипрскому «Пафосу». Однако украинские игроки все же будут представлены: Илья Забарный играет за «ПСЖ», Андрей Лунин — за «Реал», Анатолий Трубин — за «Бенфику», Роман Яремчук — за «Олимпиакос», а Алексей Кащук — за «Карабах».

Действующий чемпион Лиги чемпионов — парижский «ПСЖ», который в прошлом сезоне разгромил в финале «Интер» со счетом 5:0. Финальный матч нынешнего сезона пройдет 30 мая 2026 года в Будапеште на стадионе «Пушкаш Арена».

