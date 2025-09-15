Металлист 1925 сообщил о травме Гаджиева

Матч пятого тура УПЛ между «Металлистом 1925» и донецким «Шахтером» 13 сентября закончился ничьей 1:1, но харьковчане понесли серьезную потерю. Встреча прошла в Житомире на Центральном стадионе и запомнилась не только борьбой на поле, но и травмой ключевого полузащитника Рамика Гаджиева. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

Игрок получил повреждение во время игрового эпизода и был вынужден покинуть поле. Как сообщил руководитель департамента спортивной медицины «Металлиста 1925» Иван Попов, обследование выявило сразу несколько проблем: перелом латеральной косточки, разрыв дистального синдесмоза и повреждение дельтовидной связки.

Сейчас футболист находится под наблюдением врачей. На следующей неделе ему предстоит операция в Германии. Медицинский штаб прогнозирует, что на восстановление уйдет примерно четыре месяца. Это означает, что харьковский клуб лишился одного из ведущих исполнителей почти на всю осенне-зимнюю часть сезона.

Для «Металлиста 1925» потеря Гаджиева станет серьезным испытанием, ведь хавбек считался одним из основных игроков команды в центре поля. В клубе надеются, что восстановление пройдет без осложнений и футболист вернется на поле в начале весны.

