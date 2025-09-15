Хавбек Реала: Каждый сезон мы должны выигрывать все титулы

Полузащитник мадридского "Реала" Орельен Чуамени поделился своими мыслями об ожиданиях и давлении, с которым сталкиваются игроки "сливочных".

"Когда ты играешь за "Реал Мадрид", ты находишься под постоянным давлением. Каждый сезон мы должны выигрывать все титулы. Конечно, мы будем делать все возможное и стремиться выиграть трофеи

В прошлом году мы не выиграли много, и я надеюсь, что в этом году мы выиграем больше", – сказал футболист.