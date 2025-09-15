Connect with us
Футбол

Хавбек Реала: Каждый сезон мы должны выигрывать все титулы

    • Полузащитник мадридского "Реала" Орельен Чуамени поделился своими мыслями об ожиданиях и давлении, с которым сталкиваются игроки "сливочных".

    "Когда ты играешь за "Реал Мадрид", ты находишься под постоянным давлением. Каждый сезон мы должны выигрывать все титулы. Конечно, мы будем делать все возможное и стремиться выиграть трофеи

    В прошлом году мы не выиграли много, и я надеюсь, что в этом году мы выиграем больше", – сказал футболист.

    Добавим, что завтра, 16 сентября, "Реал" сыграет против "Марселя" в первом туре Лиги чемпионов.

    www.ua-football.com

