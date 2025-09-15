Итоги гонки Вуэльта-2025: протесты и триумф Вингегора

Третий Гранд-тур сезона подарил сильную интригу и совсем не велогонщицкий финал. Вуэльта-2025 заканчивалась в Мадриде, но столица Испании так и не увидела традиционного парада чемпионов: акції протесту зірвали заключний етап и церемонию награждения. На этом фоне спортивная часть всё же не потерялась: Йонас Вингегор уверенно довёл до конца борьбу за красную майку, Жоау Алмейда атаковал, но сдулся на третьей неделе, а Том Пидкок впервые в карьере удержал подиум Гранд-тура. Статью подготовила редакция euro.com.ua.

И всё же главным мемом стала фотография импровизированного «подиума» с бумажным баннером и надписями маркером — красноречивый символ проваленной логистики и потерянного лица гонки.

Протесты, срезанные этапы и сорванный финал: как Вуэльта потеряла Мадрид

Третий неделя началась сокращением 16-го этапа в Кастро-де-Эрвилье: активисты перекрыли финиш, и организаторы отрезали последние 8 км. Чуть раньше неизвестные повалили дерево на подъёме — дорогу расчистили, но осадок остался. Из-за угроз массовых акций в Вальядолиде индивидуальную «разделку» ужали с 27 до 12 км: полицейские не гарантировали безопасность на длинной трассе. На 20-м этапе протестующие снова перегородили путь у подножия Бола-дель-Мундо — пелотон проскользнул лишь потому, что шоссе было широким.

А кульминацией стал 21-й этап в Мадриде: несмотря на публичные уверения, гонку и протокольную церемонию провести не удалось. Команды сами устроили «мини-награждение» — красиво не вышло, и удар по репутации Гранд-тура получился показательный.

Вингегор и красная майка: почему интрига на третьей неделе рассыпалась

На старте решающего блока у Йонаса Вингегора было совсем немного форы перед Жоау Алмейдой, а короткая «разделка» будто играла португальцу на руку. Датчанин действительно проехал гонку на время слабее обычного и проиграл сопернику секунды, но не критичные — слишком мала оказалась дистанция, чтобы перевернуть общий зачёт. Дальше слово взяли горы: на Альто де Эль Морредеро капитан UAE Emirates перешёл в оборону, а на Бола-дель-Мундо Вингегор уехал соло за полтора километра до финиша и снял вопросы о заслуженности титула. Третий Гранд-тур в карьере после «Туров»-2022 и 2023 — заявка на «календарный хет-трик» в перспективе Джиро. Решится ли он на май Италии-2026 — зависит и от формы Погачара на финише нынешнего сезона.

Алмейда: шанс года, который растворился в горах

Судьба Жоау Алмейды, похоже, была завязана на единственную длинную «разделку» — и её укоротили. Португалец всё равно нашёл секунды против Вингегора, но не нашёл нужной мощности на третьей неделе. На «Морредеро» он несколько раз «висел» на хвосте группы и возвращался ритмом, а на Бола-дель-Мундо окончательно уступил по чистой горной скорости. К тому же UAE Emirates догнали «сезонную дилемму»: семь побед на этапах и горошковая майка Джея Вайна выглядят крутым уловом, но командной монолитности вокруг капитана явно не хватало. Даже будь она идеальной, решающие минуты Алмейда всё равно проиграл ногами, а не тактикой.

Пидкок vs Хиндли: борьба за третюю ступень и проверка на выносливость

Том Пидкок входил на третью неделю с минимальным запасом перед Джеем Хиндли, и именно австралиец славится восстановлением на длинных турах. Но расклад «к концу домчит сильнее» в этот раз не сработал: Хиндли отыграл у британца считанные секунды, а в горах чаще уступал только Вингегору. Пидкок прошёл три недели без глубоких провалов, что раньше вызывало к нему скепсис как к генеральщику. Снял ли он все вопросы? Нет — Вуэльта по профилю более «панчерская» и мягче по мультигорным дням, чем Джиро или Тур. Но первый подиум Гранд-тура в 26 лет — шаг, после которого сомневаться в потолке Тома стало сложнее.

Белая майка Риккителло и самые громкие персональные сюжеты

Сюжет за лучшего молодого гонщика сросся в отдельную дуэль: Меттью Риккителло против Джулио Пеллиццари. На 17-м этапе итальянец уехал и взял победу плюс бонусы, развернув маятник в свою сторону. Но на Бола-дель-Мундо Пеллиццари попал в кризис, а американец включил хладнокровие и дожал топ-5 общего зачёта вместе с белой майкой. На контрасте — Феликс Галль: после неудачного входа в третью неделю он посыпался и пропустил вперёд сразу нескольких конкурентов. Для Israel-Premier Tech белая майка — исторический трофей, добытый под постоянным давлением протестов и нервного фона; для самого Риккителло — трамплин перед переходом в Decathlon AG2R.

Хроника провалов организаторов и что теперь делать Вуэльте

Сорванный Мадрид — не случайность, а результат цепочки неверных решений: полиции, которая не зачистила маршруты; местных властей, пытавшихся усидеть на двух стульях; организаторов, затягивавших с прозрачной коммуникацией и экстренными планами «Б». Вуэльта потеряла не километры, а лицо: картинка с «подиумом-самоделкой» разошлась быстрее любых пресс-релизов. В 2026-м рискует просесть и старт-лист: топам не нужен тур со случайным финалом. Выход — публичная коалиция ASO, МВД и мэрий по трассе с жёстким протоколом безпеки, запасными конфигурациями этапов и реальними дедлайнами решений. Иначе пасту обратно в тюбик и правда не загнать.

Коротко по ключевым итогам (для тех, кто спешит)

Победитель общего зачёта: Йонас Вингегор — третий Гранд-тур в карьере.

— третий Гранд-тур в карьере. Серебро: Жоау Алмейда — близко по секундах, но слабее в горной мощи на третьей неделе.

— близко по секундах, но слабее в горной мощи на третьей неделе. Бронза: Том Пидкок — первый подиум Гранд-тура и взрослая стабильность.

— первый подиум Гранд-тура и взрослая стабильность. Лучшая молодёжная майка: Меттью Риккителло — камбэк на Бола-дель-Мундо.

— камбэк на Бола-дель-Мундо. Главный антиподвиг: сорванный финал в Мадриде и «подиум-самоделка».

Нативное заключение

Вуэльта-2025 оставила двоякое послевкусие: сильная спортивная интрига и слабая организационная воля. Вингегор закрыл тему «кто сильнее» без оговорок, а Пидкок доказал, что способен на длинную дистанцию без провалов. Но вместо праздничного круиза Мадрид увидел нервный финал и символический баннер на импровизированной сцене.

Если Испания хочет вернуть гонке статус, ей придётся признать ошибки и перезапустить систему безопасности так, чтобы споры решались ногами на шоссе, а не блокпостами на маршруте. И лучше начать готовиться к 2026-му сегодня, пока у фанатов и гонщиков ещё есть вера, что Вуэльта — это праздник, а не лотерея.

Напомним, мы также писали о том, как прошел пятый тур УПЛ.