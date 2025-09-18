Украина вылетела с ЧМ по волейболу после поражения Италии

Сборная Украины завершила выступления на чемпионате мира по волейболу. В заключительном матче группового этапа команда Рауля Лосано встретилась с действующими чемпионами — сборной Италии, и уступила со счетом 0:3. Этот результат лишил «сине-желтых» шансов выйти в плей-офф. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

Первая партия началась для украинцев многообещающе: при счете 13:14 они даже вели в счете. Но серия из пяти очков подряд позволила итальянцам переломить ход сета. Несмотря на попытки вернуться в игру, догнать соперника не удалось — 21:25.

Во втором сете украинцы выглядели увереннее, и долгое время инициатива оставалась за ними. Капитан Юрий Семенюк, который в начале турнира был не так заметен, в этот раз стал лидером на площадке: надежно действовал на блоке и активно завершал атаки первым темпом. Но концовка вновь оказалась за Италией — 22:25.

Начало третьей партии сложилось неудачно: итальянцы быстро ушли вперед на +4 и не позволили Украине вернуться в игру. «Сине-желтые» пытались сократить отставание, но чемпионы грамотно воспользовались тайм-аутом и спокойно довели матч до победы — 18:25.

Таким образом, Украина не смогла повторить успех Лиги наций, где игра с Италией дошла до тай-брейка. На мировом первенстве команда останавливается на групповом этапе.

Чемпионат мира. 3-й тур, Кесон-Сити (Филиппины):

Италия – Украина – 3:0 (25:21, 25:22, 25:18).

