Окон: Как и в Монако, в Баку важно прибавлять постепенно

В прошлом году команда Haas F1 неплохо выступила в Гран При Азербайджана: Оливер Берман, заменявший Кевина Магнуссена, заработал призовой балл, а Нико Хюлкенберг тогда совсем немного не дотянул до первой десятки. Эстебан Окон надеется, что в этот уик-энд ему удастся избежать неприятностей на сложной бакинской трассе.

Эстебан Окон: «В прошлом году команда добилась отличного результата – она должна была заработать очки двумя машинами и была близка к этому. Наша цель в этот уик-энд – упорно сражаться, но для того, чтобы выйти на нужный уровень, важно набирать темп постепенно.

Как и в Монако, здесь очень важно прибавлять с каждым кругом, с каждым заездом, продолжая при этом работать с машиной. Постараемся завтра без проблем провести тренировки, а там станет понятнее, на что можно рассчитывать.

Один из самых сложных участков бакинского кольца – узкая секция, которая проходит вдоль крепостной стены, а самая сложная часть этой секции – первый левый поворот (8-й поворот круга). Именно там можно отыграть немало времени, если агрессивно в него входить. Однако на торможении можно запросто заблокировать передние колёса, и тогда ты зацепишь барьеры с внешней стороны поворота, как это было Шарлем Леклером.

Надеюсь, со мной такого не будет! Но когда ты пилотируешь на пределе возможного, ничего нельзя гарантировать».

Как выяснилось в ходе интервью Sky Sports, Эстебан был не в курсе, что протест Williams по поводу штрафа, выписанного Карлосу Сайнсу в Зандфорте, был удовлетворён. Но у французского гонщика Haas есть своё мнение по поводу правил, которым нужно следовать с ходе борьбы на трассе.

«Это непростой вопрос, – ответил Окон. – Разумеется, для нас важно быть уверенными, что мы корректно трактуем правила и знаем, каких действий на трассе от нас ждут в FIA. С моей точки зрения, в правилах чётко сказано, что если в апексе ты опережаешь соперника, то можешь не позволить ему опередить тебя во внешней траектории.

Всё это гонщики обсуждают, и мы сами хотели, чтобы было именно так, и дискутировали об этом с FIA, поэтому сейчас не можем жаловаться на это положение правил. К сожалению, в Зандфорте между Лиамом Лоусоном и Карлосом Сайнсом произошёл такой инцидент, а решение, которое приняли стюарды, демонстрирует, что формулировки этого правила не вполне чёткие. С этим я согласен.

Но в конце концов, мы же знаем правила, и решение о штрафе всё-таки было принято. Даже если потом его признали неправильным, и оно было пересмотрено. Но такова буква правил, и нам приходится с этим работать».

