Дэн Фэллоуз: Я рад вновь работать с Ньюи

Технический директор Aston Martin Дэн Фэллоуз считает, что приход Эдриана Ньюи завершит формирование её технического штаба, который в этом году был усилен несколькими сильнейшими инженерами.

Дэн Фэллоуз: «Мы сотрудничали многие годы, мне очень нравилось работать с Эдрианом, и я очень рад, что эта работа продолжится в Aston Martin.

Покидая Red Bull, я хотел подчеркнуть, что принимаю серьёзный вызов. Я хотел сделать это, чтобы увидеть, как команда может вырасти во что-то действительно большое.

Мы многого достигли в Red Bull, где одним из самых ярких моментов была работа с ним и наши творческие отношения. С нетерпением жду возможности продолжить это дело здесь, но в другой обстановке.

Контракт с Ньюи – это фантастическая возможность для команды сделать следующий шаг. Мы долго строили эту команду. Я здесь уже два с половиной года, за это время мы сделали большой шаг на пути к тому, чего хотим достичь. Наша следующая цель – конкурентоспособная машина для сезона 2026 года и далее».

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