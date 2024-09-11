Экс-соперник Усика и Кличко Чисора рассказал, когда завершит карьеру

Известный британский супертяж Дерек Чисора рассказал, когда планирует завершить боксерскую карьеру.
«Когда я уйду на пенсию? У меня в голове 50 боев. Я должен провести 50 поединков и после этого 100% уйду», – сказал Чисора.
Чисора известен боями с украинскими чемпионами – Александром Усиком и Виталием Кличко. Обоим Дерек проиграл единогласным решением судей. Всего Чисора провел на профи-ринге 48 боев.
Ранее экс-претендент на титул чемпиона мира в супертяжелом весе Дерек Чисора из Великобритании поделился мнением относительно будущего реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.