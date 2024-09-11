Барселона получила разрешение на круглосуточные работы на Камп Ноу

Команда планирует вернуться на стадион до конца этого года

fc barcelona

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта уверен, что команда сможет вернуться на "Камп Ноу" до конца этого года.

После длительных дискуссий и учета жалоб местных жителей, "Барселона" достигла согласия относительно режима работы на стадионе.

Клуб получил разрешение на проведение строительных работ 24 часа в сутки с понедельника по пятницу. В выходные дни работы будут ограничены до 22:00, за исключением внутренних работ и на Северной трибуне, которая граничит с кладбищем.

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