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Футбол

Барселона получила разрешение на круглосуточные работы на Камп Ноу

Команда планирует вернуться на стадион до конца этого года

Барселона получила разрешение на круглосуточные работы на Камп Ноу

fc barcelona

    • Президент "Барселоны" Жоан Лапорта уверен, что команда сможет вернуться на "Камп Ноу" до конца этого года.

    После длительных дискуссий и учета жалоб местных жителей, "Барселона" достигла согласия относительно режима работы на стадионе.

    Клуб получил разрешение на проведение строительных работ 24 часа в сутки с понедельника по пятницу. В выходные дни работы будут ограничены до 22:00, за исключением внутренних работ и на Северной трибуне, которая граничит с кладбищем.

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