Ребров: Наша миссия – показывать, что мы до сих пор живы, до сих пор бьемся с россиянами

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Наставник сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал на пресс-конференции победу над сборной Боснии и Герцеговины в полуфинале плей-офф отбора на ЕВРО.

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"Что я сказал Яремчуку? Сказал, чтобы забил гол. Все, что я ему сказал. Мы изменили подход на последние 15 минут матча. Ожидали, что игра будет очень сложная. Сборная Боснии изменила структуру, они играли в три центрбека, впервые с этим тренером".

"Мы готовились к этому. Была очень сложная игра, потому что Босния хорошо защищалась, трудно пробить такую стену. Выход второго форварда помог. Хорошо, что мы победили".

"Я не думаю, что они проиграли сами себе. Наши игроки давили больше. Босния была не готова к смене нашей формации. Последние 15 минут мы создавали шансы, игроки демонстрировали желание".