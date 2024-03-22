ФОТО. Невероятное преображение Фьюри ошеломило поклонников бокса

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

Обладатель пояса WBC в хевивейте Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) находится в отличной форме перед предстоящим поединком против чемпиона WBA, WBO и IBF Александра Усика (21-0, 14 KO).

Диетолог Фьюри, Грег Марриотт, недавно опубликовал фотографию Фьюри без футболки. Поклонники британца не могут поверить, насколько стройным он выглядит.

Один из фанатов написал: «Он никогда не выглядел таким рельефным».

Другой написал: «Тайсон выглядит как никогда голодным, чтобы доказать свою состоятельность после боя с Нганну. Скоро мы увидим еще одно историческое выступление Фьюри».

Третий добавил: «Братан пытается получить 8 кубиков пресса для боя с Усиком».

В предыдущем бою Фьюри одержал победу раздельным решением судей над камерунской звездой ММА Франсисом Нганну в одном из своих худших выступлений. После боя все говорили о том, что Фьюри не воспринимал Нганну всерьез.

Поединок Усика и Фьюри должен был состоятся 17 февраля в Саудовской Аравии, но 2 февраля команда Фьюри сообщила, что Тайсон получил рассечение в спарринге. Новой датой для объединительного боя выбрано 18 мая. Уже известно, когда запланирован реванш.

sport.ua