Стефано Доменикали обвинили в непрофессионализме

Руководитель Формулы 1 Стефано Доменикали неожиданно оказался под огнём критики. Председатель парламентской группы по демократии и правам человека в Персидском заливе лорд Скривен обвинил его в непрофессионализме. Он несколько раз писал Стефано по электронной почте о своей озабоченности, но не получил ответа.

«Высокомерие, недостаток профессионализма и вовлеченности г-на Доменикали не оставили мне альтернативы, кроме как начать эти дебаты и добиваться дальнейшего регулирования Формулы 1 и других спортивных организаций, базирующихся в Великобритании.

Его лидерство в Формуле 1 наносит ущерб репутации этого спорта, поскольку он отказывается заниматься вопросами, связанными с правами человека», — цитирует Скривена британская пресса.

Для Скривена тема Формулы 1 по каким-то причинам болезненно важна. В прошлом году он писал президенту FIA Мохаммеду Бен Сулайему и тоже не получил ответа.

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