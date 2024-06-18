Даниэль Риккардо: В Барселоне должно быть весело

В RB привезут в Барселону несколько перспективных новинок – и рассчитывают прибавить в скорости…

Даниэль Риккардо: «В Барселону все привозят новинки, борьба может стать ещё более напряжённой. Посмотрим, кто и что привезёт.

С нетерпением жду возможности проехать по конфигурации с быстрым последним сектором, который они изменили в прошлом году. Трасса мне хорошо знакома, но в этом году мы не проводили здесь тестов, так что должно быть весело.

Хочу вновь пробиться в финал квалификации и заработать очки в гонке. Я давно этого ждал, хочется думать, что это начало моего сезона, и впредь я смогу показывать такие же результаты, как в Монреале, и прогрессировать. С интересом жду продолжения европейской части сезона».

Юки Цунода: «Гонка в Монреале прошла не так, как мне хотелось, да и уик-энд в целом получился немного неудачным, но нам удалось решить проблему, когда на тренировках и в квалификации машина вела себя совершенно иначе. Это доказало, что команда способна адаптироваться – мы справились, вернулись в борьбу и прошли в финал квалификации.

Гонка в Барселоне станет непростым испытанием для машины, но в этом сезоне VCARB 01 хорошо выступает на всех трассах, так что у меня нет опасений по поводу скорости.

Что касается самой трассы, то первый и третий сектор имеют совершенно разные требования к машине, здесь невозможно найти баланс, который работал бы на обоих секторах, приходится идти на компромисс. Важно как можно быстрее понять, как работает машина на этой трассе на тренировках, а затем добиться от неё максимума.

Это ещё одна трасса, где сложно обгонять, поэтому квалификация очень важна. В последних гонках я неплохо выступал в квалификации, возможно, это связано с тем, как я специально готовлюсь к ней на тренировках, лучше контролирую эмоции, лучше управляю собой. Это улучшает моё пилотирование и обратную связь, вселяя дополнительную уверенность».

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