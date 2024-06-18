Далич — о матче против Албании: Впереди нас ждет еще один сложный матч и тяжелая борьба, но мы к этому привыкли

Специалист ответил на вопросы журналистов
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Златко Далич, тренер сборной Хорватии, выступил на пресс-конференции перед матчем против Албании в рамках группового этапа Евро-2024.
"Мы анализируем игру Албании и посмотрим, что нам нужно сделать. Мы должны победить, наши соперники имеют уверенность после хорошего выступления против Италии.
Читайте такжеПолучил рецидив. Хорватия потеряла хавбека до конца Евро-2024
Впереди нас ждет еще один сложный матч и тяжелая борьба, но мы к этому привыкли. Хорватские болельщики точно не оставят нас в беде — они будут с нами".
Матч Хорватия — Албания состоится 19 июня в 16:00 по киевскому времени.