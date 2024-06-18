Далич — о матче против Албании: Впереди нас ждет еще один сложный матч и тяжелая борьба, но мы к этому привыкли

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Златко Далич, тренер сборной Хорватии, выступил на пресс-конференции перед матчем против Албании в рамках группового этапа Евро-2024.

"Мы анализируем игру Албании и посмотрим, что нам нужно сделать. Мы должны победить, наши соперники имеют уверенность после хорошего выступления против Италии.

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Впереди нас ждет еще один сложный матч и тяжелая борьба, но мы к этому привыкли. Хорватские болельщики точно не оставят нас в беде — они будут с нами".