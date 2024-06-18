Промоутер Ломаченко: «Василий хочет драться с Джервонтой. Ему интересно»

Промоутер Боб Арум заявил, что Василию Ломаченко интересна возможность проведения боя против Джервонты Дэвиса, который владеет титулом WBA легкого веса.
«Мы хотим организовать этот бой. И Ломаченко поддерживает бой с Джервонтой, он этого хочет. Посмотрим, возможно ли это. Но Лома дал понять, что ему интересно».
«Джервонта является хорошим и популярным боксером. Он принесет больше денег, чем бой Ломы и Шакура Стивенсона. У Дэвиса мощный удар, он молодой и побеждал не мешков», — сказал Арум.
Еще одним вариантом для Ломаченко называют Шакура Стивенсона, который владеет поясом WBC.
Не только Ломаченко. У Джервонты два варианта на следующий большой бой
sport.ua