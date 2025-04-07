Вассёр: Не стоит ожидать, что всё изменится за один день

После трёх первых этапов сезона на счету Ferrari в три с лишним раза меньше очков, чем у McLaren, и итальянская команда находится только на 4-й строчке Кубка конструкторов. При этом Фредерик Вассёр не обещает добиться быстрых улучшений.

«Итоги гонки отражают то, что мы видели в квалификации, – признал руководитель Скудерии после финиша Гран При Японии. – С такой машиной, какая у нас сейчас, мы, вероятно, не смогли бы добиться большего. В квалификации мы уступали лучшим две-три десятых, и в гонке было примерно то же самое.

В ряде областей у нас есть сложности, и мы должны продолжать работать, чтобы в ходе подготовки к этапам в Бахрейне и Саудовской Аравии разобраться, как действовать, чтобы в полной мере раскрыть потенциал машины. Уже скоро мы получим ряд технических новинок, но прежде чем их внедрить и пытаться повысить эффективность шасси, необходимо решить проблемы с балансом.

Как только мы их решим, появится смысл предпринять попытку сделать шаг вперёд. Безусловно, мы будем внедрять обновления, но тем же самым занимаются и соперники, поэтому не стоит ожидать, что всё может измениться за один день. Надо постараться выжать максимум из этой машины, поскольку у SF-25 есть потенциал. Именно такие задачи стоят перед нами на двух следующих этапах сезона.

После зимних тестов и у нас, и у всех остальных команд, есть базовая информация, на основе которой мы будем готовить машину к гонке в Бахрейне, и там мы сможем получить более точную картину того, на каком уровне находимся, и в каких именно аспектах должны подтянуться».

Вассёр признал, что в Японии Ferrari пришлось пойти на компромисс в процессе настройки машины, чтобы избежать повторения проблемы, ставшей причиной дисквалификации Льюиса Хэмилтона на предыдущем этапе в Китае.

С машинами, в основе которых принцип граунд-эффекта, любое повышение дорожного просвета сказывается на эффективности шасси, но именно на это команда вынуждена была пойти в Японии.

«Безусловно, мы все хотим, чтобы дорожный просвет был ниже, и мы все хотим добиться более высокой прижимной силы. Это было бы лучше, однако существует предел, – объяснил руководитель итальянской команды. – Этот предел связан и риском, что машина будет чиркать днищем о трассу, но также он продиктован регламентом.

По ходу уик-энда все команды стараются найти этот предел, пытаясь понизить клиренс настолько, насколько это возможно, но если перестараться, он будет слишком низким. Все знают, что эффективность зависит от высоты дорожного просвета, и нас уже пару раз дисквалифицировали – всё потому, что мы пытались приблизиться к этому пределу.

Это нельзя считать какой-то особенностью SF-25 или чем-то типичным только для машин Ferrari – это относится ко всем командам. Но в последние пару лет мы не лучшим образом начинаем сезон, и такую ситуацию идеальной не назовёшь. Разумеется, мы бы предпочли бороться за победы, а не финишировать пятыми.

Но это не значит, что мы должны менять наш подход – год назад мы были почти в такой же ситуации, причём в плане темпа все было даже несколько хуже. Но реакция команды на эти проблемы была очень сильной, мы продолжали работать и постепенно добились улучшений».

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