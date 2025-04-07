Джойс все же проиграл Хрговичу. Джо не помогли обстоятельства и умный план

Getty Images/Global Images Ukraine. Джо Джойс и Филип Хргович

5 апреля в Манчестере, Великобритания, состоялся поединок между 39-летним британцем Джо Джойсом и 32-летним хорватом Филипом Хрговичем. Бой, которого не ждали даже участники противостояния, удивлял сразу своими и динамичностью, и малособытийностью.

Боксеры довольно хорошо комбинировали и соревновались, учитывая обстоятельства. Однако победы решением судей мы ожидали здесь в последнюю очередь.

Джойс и Хргович вернулись после поражений. Но с противоположным результатом

Противостояние Джозефа и Филипа вообще не должно было состояться. По крайней мере, не сегодня. Джо Джойс должен был драться против Диллиана Уайта за право быть главным британским возрастным претендентом на пояс чемпиона мира.

Однако все изменилось, когда Уайт травмировал палец в кэмпе. Диллиан даже предоставил фото травмы, поэтому сомнения относительно правдивости не имеют смысла. Однако так или иначе, ему пришлось искать замену.

Довольно быстро выбор пал на Филипа Хрговича. Хорват проиграл предыдущий поединок, как и Джойс. И жаждал возвращения в обойму и достаточно, но не слишком известного оппонента – Джо как раз подходил.

Они еще и историю противостояния имеют, хотя и не назовешь ее сильно личной. Парни встречались в 2013 году в любителях. Тогда победителем вышел именно Джойс. Однако Джозеф уже понемногу двигался в сторону лидерства в сборной Великобритании, тогда как Филип был лишь молодым боксером, подающим надежды.

Впоследствии оба полетели на Олимпиаду в Рио. Там они встретились с французом Тони Йокой и проиграли ему. Хргович – в полуфинале, Джойс – в финале. Поэтому их общее любительское прошлое добавляло интриги.

Однако и вопросов к Филипу было достаточно. Главный: что он будет делать, если не получится быстро нокаутировать соперника. Хргович иногда имеет проблемы с выносливостью, а на этот бой он согласился незадолго до противостояния. Поэтому на то, сможет ли Филип выдержать темп соперника, который проходил полноценный кэмп, ответить мог только ринг. И он ответил, что сможет. Вероятно, Хргович все же не сидел без дела после первого поражения в карьере. Тренировался, готовился, настраивался работать против кого-то. Кроме того, и Джойс уже не может давать тот же темп, что и несколько лет назад. Так что все сложилось.

Джо хорошо начал поединок. Имел преимущество в джебе, не давал попадать правой. Хргович заряжался оверхендом через руку, как бешеный, но в основном не попадал. А если и попадал, соперника сильно этим не пугал.

Getty Images/Global Images Ukraine. Джо Джойс и Филип Хргович

Монотонность темповой работы Джойса в атаке не впечатляет, но это выглядело, как путь к победе. Постоянно давить, заставлять отходить и регулярно бить по туловищу – так, чтобы визави не успевал отдыхать.

Где-то это получалось лучше, а где-то прилетало в ответ. Все же, чтобы сохранять темп, Джо приходится работать не во всю силу. А это сказывается на общем виде боя, потому что силовые Хрговича выглядят убедительнее.

Как бы там кто ни старался сохранять силы, к 7-му раунду подсели оба. Не критично, но довольно серьезно. Филип постоянно целился правым, соперник пытался не пропустить решающий удар и работать через туловище соперника, который имел на подготовку существенно меньше времени.

Довольно равное противостояние. Хргович, который никогда не был гением тактических решений, пытался боксировать с головой. Ловить соперника на ошибках, бить силовыми навстречу. Филип решил не провоцировать визави на драку на старте, чтобы не потратить все силы и отбоксировать умнее.

Джойс же не мог больше атаковать силовыми. Джозеф планировал сбить дыхание сопернику и добить того, если хорват остановится. Хргович подсел во второй половине встречи, но не кардинально. Поэтому остановить и добить Филипа не получилось.

Судьи все же делали выводы, исходя из силовых атак боксеров. Хргович имел их больше, попадал также чаще. Поэтому и победу отдали ему: 96–95, 97–93 и 98–92.

Для Филипа это первая победа после поражения от Даниэля Дюбуа. Для Джойса это четвертое поражение в последних пяти поединках.

Что теперь?

Хргович хочет реванш против Дюбуа. Это прекрасно и, возможно, так оно и будет. Но вряд ли в ближайшее время. Даниэль планирует реванш против Усика. А если не сложится, то поединок против Чисоры, чтобы защитить пояс IBF от обязательного претендента. Федерация соглашается уступить вопрос с претендентом в пользу объединения титулов, но не в пользу реванша с Хрговичем.

Учитывая, что этот бой Дюбуа проведет летом, с кем бы тот ни был, реванш можно планировать разве что на конец осени. А то и на зиму – в зависимости от результата поединка.

Джойс же уже вряд ли вернется на прежний уровень. Нет никаких причин считать, что это может произойти. Джо почти 40 лет, он проиграл дважды Чжилею, Хрговичу и даже Чисоре. Он может боксировать и дальше, собирать неплохие залы, даже встречаться с соперниками с именем. Однако разговоры о титуле не имеют никакого смысла. Некогда до него добираться, да и шансов не так уж и много.

Джо сдал физически. Уже не имеет возможности выдерживать абсолютно все удары соперников. Не может держать бесконечный темп в ринге против любого. А в этом была его основная сила. Большой процент нокаутов был именно от этого, и теперь это исчезает.

Однако Джойс – все еще яркий боксер, которого любят в Великобритании. И, возможно, захочет провести еще парочку поединков. Это ему уже никто, кроме врачей, запретить не сможет.

Getty Images/Global Images Ukraine. Филип Хргович

sport.ua