«Оба многому научились». Супертяж дал прогноз на бой Усик – Фьюри

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Известный супертяж Отто Валлин отметил победу Александра Усика в первом поединке с Тайсоном Фьюри, но не уверен, что украинец победит во втором бою.

«В первом поединке Усик проявил много мужества и победил в поздних раундах. Решающим фактором стало то, что он нанес Фьюри травму в конце боя и затем убедительно выиграл эти финальные раунды».

«Мы опять можем ожидать отличное сражение, поскольку первое было очень близким. Я уверен, что оба многому научились в первом бою, и они выйдут хорошо подготовленными».

«Это бой 50 на 50», – сказал Валлин.

Бой состоится 21 декабря.

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sport.ua