Шевадзуцкий возвращается в ринг после поражения от Пулева

Игорь Шевадзуцкий

Украинский боксер Игорь Шевадзуцкий (11–2, 9 КО) проведет бой 7 декабря в Германии.

Его соперником станет опытный поляк Якуб Сосински (8–8–1, 3 КО). Вечер бокса пройдет в немецком городе Ашерслебен на «Ballhaus Arena». Бой рассчитан на шесть раундов.

Предыдущий поединок украинец проиграл болгарину Кубрату Пулеву – в марте 2024 года Игорь уступил сопернику единогласным судейским решением (трижды 117:111).

Шевадзуцкий ранее находился в тренировочном лагере соотечественника Богдана Миронца и помогал тому с подготовкой к следующему поединку. Миронец свой бой проведет 12 декабря.

sport.ua