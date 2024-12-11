В Ferrari сожалеют о потерянных очках

По итогам сезона Ferrari уступила McLaren всего 14 очков в Кубке конструкторов. В Скудерии сожалеют о неудачном отрезке, который начался в Канаде – там было потеряно гораздо больше очков…

Фредерик Вассёр: «Не хочу перечислять причины наших неудач, но мы не заработали очков в Канаде, хотя эта трасса хорошо подходила нашей машине. Это была тяжелая потеря.

Четыре этапа подряд мы пытались найти подход к новинкам, потеряв в темпе и уступив за это время McLaren около 80 или 90 очков. Затем был сложный уик-энд в Баку, где, хотя Шарль и финишировал вторым, мы должны были справиться гораздо лучше».

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