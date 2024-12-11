Олимпийская чемпионка из Италии – о допинговом деле Синнера: “Нам всегда говорили, что ответственность в любом случае лежит на спортсмене”

Итальянская пловчиха олимпийская чемпионка 2008 года и шестикратная чемпионка мира Федерика Пеллегрини, завершившая спортивную карьеру в 2021 году, высказалась о допинговом деле Янника Синнера, положительный тест которого на клостебол был зафиксирован на турнире в Индиан-Уэллсе.



Лидер мирового рейтинга в данный момент ожидает решения Спортивного арбитражного суда, который должен рассмотреть апелляцию Всемирного антидопингового агентства (WADA).

“Мне любопытно, чем всё закончится. Безусловно, он не принимал запрещённые вещества намеренно, но это не главное. Нам всегда говорили, что ответственность в любом случае лежит на спортсмене. Сейчас, кажется, существуют обстоятельства, когда это правило не действует, и теперь эта тема становится скользкой” – цитирует Пеллегрини Tennis World Italia.

Также спортсменка вспомнила похожий случай, который произошел с ее коллегой:

“У Федерико Туррини (бывшего профессионального пловца) была глазная инфекция, он находился на другом конце света, ему прописали кортизоновые глазные капли, и он сдал положительный тест. Его отстранили на два года, хотя в его случае загрязнение было очевидным. Нам нужны чёткие правила, и апелляция по делу Янника покажет, какой путь они выберут,”— заключила Пеллегрини.

На данный момент точно не известно когда именно будет рассмотрена апелляция WADA, но это не произойдет ранее середины февраля следующего года.



btu.org.ua