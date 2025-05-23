Экс-четвертая ракетка мира объявила о завершении карьеры

Каролин Гарсия проведет свои последние турниры в этом году



“Дорогой теннис, пришло время прощаться.

После 15 лет выступлений на самом высоком уровне и более чем 25 лет, в течение которых почти каждая секунда моей жизни была посвящена тебе, я чувствую, что готова начать новый этап. Мое теннисное путешествие не всегда было простым. С самого детства теннис означал для меня нечто большее, чем просто победы и поражения. Это была любовь или ненависть, радость или злость. И все же, я глубоко благодарна за этот путь – за все, что теннис мне дал, за то, какой сильной, страстной и трудолюбивой женщиной он помог мне стать. Но теперь пришло время двигаться дальше. Мое тело и мои личные цели требуют этого.

Но это еще не конец. Осталось несколько турниров. Первый – дома, на Ролан Гаррос. Это будет моё 14-е подряд участие… и последнее. Так что, всем, кто будет рядом в эти недели: давайте встретимся ещё раз. Чтобы мечтать. И сражаться вместе. В ближайшие дни я обязательно расскажу больше о том, что ждет меня впереди. Но сейчас я хочу просто прожить эти последние недели в туре по-настоящему, в полной мере.

Спасибо вам за поддержку. Увидимся на корте”.

31-летняя Каролин Гарсия за время выступлений в Туре выиграла 11 титулов в одиночном разряде и 8 – в парном. Француженка дважды становилась чемпионкой Ролан Гаррос в паре (2016, 2022), а также в составе сборной выиграла Кубок Федерации (2019).



Фото: Getty Images.

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